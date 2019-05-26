Международный фестиваль «Музыкальный Олимп» стартует в Петербурге

Фестиваль будет идти до 3 июня. Фото: musicalolympus.ru

Фестиваль будет идти до 3 июня. Фото: musicalolympus.ru

Лучшие молодые музыканты из 13 стан мира сегодня, 26 мая, соберутся в Санкт-Петербурге на открытии фестиваля «Музыкальный Олимп».

В рамках фестиваля состоится пять концертов, на которых свои таланты покажет 21 человек из 13 стран мира. Все участники мероприятия являются победителями в различных престижных международных музыкальных конкурсах.

Открытие фестиваля состоится сегодня, 26 мая, в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Концерты будут также проходить в Капелле и Мариинском театре, сообщили Gazeta.SPb организаторы фестиваля.

Фестиваль является ежегодным и продлится в этом году до 3 июня. В 2019 году большинство участников являются представителями России.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге прошло награждение литературной премии «Национальный бестселлер 2019».