В Петербурге прошло награждение литературной премии «Нацбест-2019»

Торжественная церемония награждения литературной премии «Национальный бестселлер» состоялась в субботу, 25 мая, в Александринском театре в Санкт-Петербурге.

Победителем признан писатель Андрей Рубанов за написание произведения «Финист — ясный сокол» в жанре славянское фентези. Он получил главный приз.

Кроме того, в рамках премии отмечены еще несколько авторов. Ими стали Александр Пелевин с романом «Четверо», Александр Етоев с произведением «Я буду всегда с тобой. Циркумполярный роман», Евгения Некрасова с работой «Калечина-Малечина» и другие писатели.

Андрей Рубанов дебютировал в 2005 году с произведением «Сажайте, и врастет». Он напечатал книга за собственные средства. Сюжетом произведения является жизнь банкового работника в России в 90-е годы.

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