Фанаты сериала «Игра престолов» массово отписываются от телеканала HBO

Финал не понравился никому. Фото: Кадр из фильма
Финал не понравился никому. Фото: Кадр из фильма

Любители «Игры престолов» после финала сериала начали массовую отписку HBO. Данные получены из сервиса Google Trends.

Статистика говорит о том, что после последней серии юзеры начали яро искать в поисковике, как отменить подписку на телеканал.

Сообщается, что в период пока последний сезон сериала транслировался, поисковые запросы об отказе от продуктов HBO не превышали 25 баллов. Но как только вышла последняя серия «Игры престолов» данный показатель вырос и достиг 100 баллов.

Однако, руководство телеканала не паникуют. Ведь такое уже бывало в предыдущих сезонах: фанаты киносериала подписывались на телеканал на время показа «Игры престолов», а потом, по её завершению, отписывались от него. Правда, перепады в количестве подписчиков еще никогда не были такими резкими.

Известно, что Джордж Мартин — автор цикла романов «Песнь льда и пламени», на основе которого была снята «Игра престолов» рассказал, что в июле 2020 года в продаже появится его новая книга.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дзюба остался недоволен финалом “Игры престолов” и уверен, что его надо переснять.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
HBO джордж мартин игра престолов песнь льда и пламени петербург сериал
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти подросток впал в алкогольную кому после выпускного
В Колпино в реке Ижоре утонул 8-летний мальчик
Фанаты сериала «Игра престолов» массово отписываются от телеканала HBO
Сборная России по хоккею проиграла Финляндии (0:1) и повоюет за бронзу на ...
Потерявшегося ламу-бэтмэна нашли и вернули в Ленэкспо
Зеленский требует освобождения Россией моряков по решению трибунала ООН
Петербургские ученые создали катушки, повышающие точность МРТ-аппаратов и ...
Людмилу Фомичеву в третий раз назначили председателем Союза журналистов ...