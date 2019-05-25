Дзюба остался недоволен финалом “Игры престолов” и уверен, что его надо переснять

Финальная сериал вышла 19 мая 2019 года. Фото: https://www.instagram.com/artem.dzyuba/
Финальная сериал вышла 19 мая 2019 года. Фото: https://www.instagram.com/artem.dzyuba/

Поклонником популярного сериала футболист себя не считает, но сообщил, что все видел.

Также нападающий петербургского “Зенита” Артём Дзюба высказался достаточно категорично по поводу времени насмарку. В Twitter «Радио Зенит” выложили публикацию с недовольным комментарием футболиста.

Так, Дзюба уверен, что финальная серия популярной саги просто перечеркнула все годы. Звучали в сторону сериала и такие комментарии, как “безобразие”, “катастрофа” и “ужас”.

“Финал “Игры престолов”? — Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но все видел. Считаю, что нужно переснимать.

Напомним, что популярный сериал “Игра престолов” снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина “Песнь льда и пламени”. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса.

Финальная сериал вышла 19 мая 2019 года. Сериал начали снимать еще в 2011 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Джордж Мартин пообещал дописать “Зимние ветры” или сдаться в плен.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
артем дзюба игра престолов
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Таксист “Везет” разворотил дорожное ограждение в Пушкинском районе
Случайно проезжающая по Доблести скорая спасала ночью водителя такси
Дзюба остался недоволен финалом “Игры престолов” и уверен, что его надо переснять
В Петербурге планируют потратить около 1,2 млрд рублей на ЧМ по хоккею в ...
Ученые обнаружили огромное количество замерзшей воды на Марсе
Диетолог озвучила допустимое количество сладкого в день
Умные люди слушают музыку, а те кто поглупее — тексты песен
Названы три способа уменьшить вред кофе