Джордж Мартин пообещал дописать «Зимние ветры» или сдаться в плен

Автор саги «Песнь льда и пламени» хочет закончить произведение к июлю 2020 года.
Об этом стало известно 23 мая. Джордж Мартин отметил, что «Зимние ветры» будет готова до того, как он приедет в Новую Зеландию. В противном случае он разрешил взять себя в плен, посадить в самую маленькую хижину рядом с озером из серной кислоты.
«И до тех пор, пока едкие пары не испортят мой старый текстовый процессор, я буду писать»,
— пообещал он, передает ТАСС.
Напоминаем, что по книге Мартина снят сериал «Игра престолов». Дело в том, что сага еще не закончена, а сериал уже подошел к концу. Разочарованные поклонники серии произведений требуют от писателя нормального продолжения – он в последний раз издавал книгу восемь лет назад.
Пока что писатель не раскрывает никаких деталей сюжета, но он отметил, что в его версии все будет не так, как в сериале.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на HBO завершилась «Игра престолов».