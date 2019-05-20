На HBO завершилась «Игра престолов»

Вышла финальная серия последнего по счёту восьмого сезона «Игры престолов», сообщается на сайте канала HBO.

В сообщении отмечается, что в последний серии восьмого сезона несколько главных персонажей сериала погибли. Также стало известно, кто «взошел» на Железный трон.

«Игра престолов» является одним из самых популярных телесериалов в мире. За время своего существования киносага получила около 250 наград, а финальную серию седьмого сезона посмотрело 16, 5 миллионов зрителей. Эта цифра сала рекордом для современного телевидения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Якутские фанаты «Игры престолов» наградят писателя Джорджа Мартина. Они хотят подарить ему статуэтку Джона Сноу, выполненную из полудрагоценных камней. Таким способом поклонники саги хотят поблагодарить автора книги за созданный им мир. Подарок Джордж Мартин получит в собственном кинотеатре в городе Санта-Фе.