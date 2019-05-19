Якутские фанаты «Игры престолов» наградят писателя Джорджа Мартина

Фото: кадр сериала из
Фото: кадр сериала из "Игра Престолов"

Они хотят подарить ему статуэтку Джона Сноу, выполненную из полудрагоценных камней.

Об этом стало известно 19 мая. Таким способом поклонники саги хотят поблагодарить автора книги за созданную им вселенную, передает ТАСС. Деньги на создание статуэтки собирали обычные люди. Подарок Джордж Мартин получит в собственном кинотеатре в городе Санта-Фе.

Уточняется, что Джон Сноу весит около трех килограммов. Персонаж смотрит в небо, а в руках держит из драконьего стекла. Его создавали мастера-ювелиры и косторезы из Якутии. Среди используемых материалов – серебро, полудрагоценные камни, мамонтовая кость.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стартовал последний сезон сериала “Игра Престолов”. Уже сегодня, 20 мая, фанаты смогут увидеть заключительную серию не только сезона, но и всей истории. Всего восьмой сезон длился восемь серий. Сейчас поклонники пытаются добиться того, чтобы его пересняли, так как многие остались недовольны.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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