На закрытой вечеринке «Зенита» спели Тимати и Полина Гагарина

Фото: ФК
Фото: ФК "Зенит"

По информации местных СМИ, «сине-бело-голубые» провели закрытую вечеринку в клубе Buddha-Bar. Стать участником празднования чемпионства можно было только по специальным приглашениям.

На роль ведущими «празднества» были приглашены резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов. Они же и представили, позже вышедших на сцену, рэпера Тимати и певицу Полину Гагарину. Из иностранных музыкальных коллективов была приглашена латиноамериканская группа Latin Lovers.

Вечеринка в честь чемпионства петербургского клуба началась сразу после парада, который ФК «Зенит» провел в центре Петербурга, прокатившись с кубком победителей РПЛ по Невскому проспекту, а также по рекам и каналам Северной столицы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Ауди» волейболиста «Зенита» выловили из пруда с пулевыми дырами.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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На закрытой вечеринке «Зенита» спели Тимати и Полина Гагарина
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