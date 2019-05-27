«Ауди» волейболиста «Зенита» выловили из пруда с пулевыми дырами

Стоимость автомобиля примерно 2 млн рублей. Фото: instagram.com/volkov_alexander18
Стоимость автомобиля примерно 2 млн рублей. Фото: instagram.com/volkov_alexander18

В Петровском пруду в Санкт-Петербург был обнаружен и выловлен автомобиль марки «Ауди» золотого цвета.

Позже выяснилось, что золотой автомобиль принадлежит игроку волейбольного клуба «Зенит» Александру Волкову. Иномарка была найдена в воскресенье утром, 26 мая.

На корпусе транспортного средства были зафиксированы отверстия, похожие на те, что оставляют пули. Кроме того, внутри иномарки найдены тапки с неустановленным веществом бурого цвета, передает издание «Мойка78».

Александр Волков данный автомобиль получил в качестве подарка в 2012 году после того, как одержал победу на Олимпийских играх в Лондоне. Известно, что стоимость автомобиля составляет порядка 2 миллионов рублей. Однако на данный момент сумма маргинального ущерба ещё не установлена.

Сам Волков попросил провести проверку по факту инцидента.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петроградском районе из пруда доставали автомобиль Audi.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
александр волков ауди зенит
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пулково отрицает факт загрязнения реки Новая и демонстрирует суду ...
«Ауди» волейболиста «Зенита» выловили из пруда с пулевыми дырами
Петербург вошел в тройку комфортных для предпринимательства городов России
В Невском районе Ford не поделил дорогу с велосипедистом и сбил его
«Наравне с мужчинами»: не значит «так же»
Очевидцы: В Приморском районе у клиники “Скандинавия” заминировали машину
В Петербурге бизнесмен заплатил алименты 3 миллиона рублей, чтобы продать ...
Капремонт фасада жилого дома на Чехова проводили с многочисленными нарушениями