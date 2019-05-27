«Ауди» волейболиста «Зенита» выловили из пруда с пулевыми дырами

В Петровском пруду в Санкт-Петербург был обнаружен и выловлен автомобиль марки «Ауди» золотого цвета.

Позже выяснилось, что золотой автомобиль принадлежит игроку волейбольного клуба «Зенит» Александру Волкову. Иномарка была найдена в воскресенье утром, 26 мая.

На корпусе транспортного средства были зафиксированы отверстия, похожие на те, что оставляют пули. Кроме того, внутри иномарки найдены тапки с неустановленным веществом бурого цвета, передает издание «Мойка78».

Александр Волков данный автомобиль получил в качестве подарка в 2012 году после того, как одержал победу на Олимпийских играх в Лондоне. Известно, что стоимость автомобиля составляет порядка 2 миллионов рублей. Однако на данный момент сумма маргинального ущерба ещё не установлена.

Сам Волков попросил провести проверку по факту инцидента.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петроградском районе из пруда доставали автомобиль Audi.