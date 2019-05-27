В Петроградском районе из пруда доставали автомобиль Audi

В машине никого не было. Фото: vk.com/spb_today

В машине никого не было. Фото: vk.com/spb_today

Иномарка затонула еще в накануне утром. Полиция начала проверку происшествия.

О затонувшей Audi желтого цвета ранее сообщают очевидцы события в социальной сети “ВКонатакте”. Свидетели увидели, как из пруда в Петроградском районе Петербурга спасатели доставали иномарку из пруда.

Как сообщает телеканал “78”, машина была обнаружена еще утром 26 мая. Также сотрудники правоохранительных органов начали проверку происшествия, в результате которого автомобиль марки Audi оказался в водоёме в Петроградском районе.

В машине никого не было. Также нет сообщения о пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фрегат из Петербурга помял Mercedes в Гамбурге.