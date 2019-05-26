Фрегат из Петербурга помял Mercedes в Гамбурге

В 2008 году парусник под алыми парусами прошел в акватории Невы Санкт-Петербурга.

Учебный фрегат “Мир”, приписанный к Санкт-Петербургу, задел кормой микроавтобус на набережной в порту Гамбурга, сообщает “Фонтанка” 27 мая. Корабль прибыл в порт 9 мая на 830-летие со дня основания, в честь которого устроили фестиваль.

В воскресенье в социальной сети Facebook начало набирать обороты видео, на котором корабль при неудачном маневре задевает Mercedes и несколько элементов благоустройства набережной. Немцы шутят, что владельцу машины придется заставить страховую компанию поверить в столкновение машины с кораблем из России.

Фрегат “Мир” считается самым быстрым парусником в мире, развивает скорость почти в 39 км/ч. В 2008 году на него поставили алые паруса и он прошел по Неве на праздник выпускников Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге перевернулся грузовик с мороженым.