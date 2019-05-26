На Дворцовой набережной в ДТП попал холодильник с мороженым

В Петербурге в ДТП попал холодильник с мороженым. Товар разбросало по Дворцовой набережной.

Инцидент произошел вечером 26 мая, сообщили очевидцы.

В результате странного ДТП никто не пострадал, если не считать торговца, который наверняка понес убытки. В комментариях группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» петербуржцы поделились своим мнением по факту происшествия.

«Странно, что прохожие не накинулись на мороженое. Обычно, когда блинами народ кормят, с лопатой готовы сгрызть. А тут даже не тронули», — написал пользователь Никита Костров.

«Это не ДТП, a performance по случаю «Фестиваля мороженого»», — подметил Вячеслав Власов.

Подробности происшествия уточняются в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.