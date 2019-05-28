“Зенит” поблагодарил Смольный за помощь в проведении парада

Команда соберется в Петербурге 14 июня на медосмотр. Фото: "Зенит"

Команда соберется в Петербурге 14 июня на медосмотр. Фото: "Зенит"

Футбольный клуб Петербурга совершил прогулку по Неве и приехал на Дворцовую.

ФК “Зенит” Санкт-Петербурга поблагодарил всех, кто помогал в организации парада команды по Петербургу, сообщили в клубе 27 мая. Сам парад состоялся в воскресенье: по случая завоевания кубка РПЛ сине-бело-голубые совершили морскую прогулку по Неве и каналам, а затем приехали на золотом автобусе на Дворцовую.

В клубе отметили помощь правительства Петербурга и полиции в организации мероприятия.

Сейчас футболисты “Зенита” и сотрудники клуба отправляются в отпуск — 14 июня команда пройдет медосмотр в Санкт-Петербурге и полетит в Австрию на тренировочные сборы.

Ранее Gazeta.sPb рассказала о чемпионском параде футбольного клуба Санкт-Петербурга: Анюков вынес на сцену кубок РПЛ, а Семак вручил Беглову победный мяч Дриусси.