Семак подарил Беглову мяч, который Дриусси забил “Енисею»

"Зенит" победил "Енисей" со счетом 4:1. Фото: "Зенит"

“Зенит” вышел на сцену перед “Классикой на Дворцовой” и показал петербуржцам кубок РПЛ.

Сергей Семак, главный тренер ФК “Зенит”, вручил Александру Беглову футбольный мяч перед концертом “Классика на Дворцовой” в воскресенье вечером 26 мая.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обратился к зрителям перед началом мероприятия и пригласил на сцену футбольный клуб Северной столицы. Все футболисты «Зенита» вышли на сцену — кубок Российской Премьер-лиги, который клуб и Петербург получили навсегда, в своих руках сжимал Александр Анюков.

Сегодня же “Зенит” победил “Енисей” в заключительном матче чемпионата России. Тренер “Зенита” Сергей Семак рассыпался в благодарностях перед петербуржцами за поддержку и вручил Беглову мяч — по словам Семака, сегодня Дриусси дважды забил его в ворота соперника.

Концерт “Классика на Дворцовой продолжался до 23:20, передает корреспондент Gazeta.sPb.

Ранее Gazeta.sPB сообщила, что «Зенит» на последнем матче поставил несколько дополнительных рекордов посещаемости.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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