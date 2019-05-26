“Зенит” Санкт-Петербурга ставит новые рекорды

Сине-бело-голубые оказались самой популярной командой в России.

“Зенит” Санкт-Петербурга стал самым популярным клубом РПЛ по средней посещаемости матчей и общему числу болельщиков, сообщает “Зенит” 26 мая. В средней на каждую игру клуба ходили 48 244 человека — и это новый рекорд Российской Премьер-лиги.

Как оказалось, ни один футбольный чемпионат в Европе не набирает такого числа болельщиков. Среднее число зрителей, как примеру, на матчах Бундеслиги в Германии — чуть больше 43 тысяч за матч.

За прошедший сезон на матчи команды Санкт-Петербурга пришли 1 млн 364 тысячи и 832 зрителя, сообщает “Зенит”. Сегодня клуб провел последний матч в сезоне 2018/2019 против «Енисея» и победил со счетом 4:1 26 мая.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Семак рассказал о будущем Ивановича, Анюкова и Кержакова в «Зените».