Семак рассказал о будущем Жиркова, Кержакова и Анюкова в “Зените”

"Зенит" под руководством Семака победил "Енисей" 4:1. Фото: "Зенит"

Тренер команды Петербурга заявил, что клуб хотел порадовать болельщиков.

Сергей Семак заявил, что “Зенит” Санкт-Петербурга хотел порадовать болельщиков и забить как можно больше мячей. Напомним, сегодня 26 мая “Зенит” на своем поле обыграл “Енисей” со счетом 4:1. Состав на матч формировали исходя из пожеланий игроков: кто-то хотел набрать практики, кому-то нужен был дополнительный матч по контракту.

Тренер команды Петербурга подчеркнул, что сезон завершился удачно и клуб скоро начнет подготовку к следующему.

Семак подтвердил, что у Анюкова завершается контракт — скоро клуб объявит, продолжит ли футболист работать с “Зенитом”. Тренер прояснил судьбу и остальных игроков: контракт Ивановича продлили автоматически, Жирков, судя по всему, получил новое предложение, а Кержакову “Зенит” предложил еще один договор.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” победил в матче в Санкт-Петербурге.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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