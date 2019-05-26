«Зенит» разгромил «Енисей» в последнем матче РПЛ

«Зенит» выиграл у «Енисея» 4:1 Фото: twitter.com/zenit_spb
«Зенит» выиграл у «Енисея» 4:1 Фото: twitter.com/zenit_spb

ФК «Зенит» разгромил красноярский «Енисей» в последнем матче сезона РПЛ. Матч состоялся сегодня, 26 мая, на «Газпром Арене» и завершился со счетом 4:1.

Первый мяч в ворота «Енисея» на 26-ой минуте отправил форвард «сине-бело-голубых» Сердар Азмун. Первый тайм завершился со счетом 1:0.

После перерыва на 57-й минуте Себастьян Дриусси, перенаправил головой подачу с навеса Юрия Жиркова.

Еще один гол красноярцам забил Александр Ерохин на 60-й минуте. На 71-ой минуте Дриусси оформил дубль увеличив отрыв в счете 4: 0 в пользу «Зенита».

«Енисей» успел забить единственный ответный матч за пять минут до окончания матча.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Зенит» выставит на «Газпром Арене» чемпионский кубок. Трофей будет находиться на третьем этаже трибуны А.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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