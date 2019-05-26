«Зенит» выставит на «Газпром Арене» чемпионский кубок

Фото: twitter.com/zenit_spb
Фото: twitter.com/zenit_spb

Сегодня, 26 мая, ФК «Зенит» проведет заключительную игру 30-го этапа Премьер-Лиги с красноярский «Енисеем».

Петербургский клуб решил порадовать своих болельщиков и выставил на «Газпром Арене» кубок, завоеванный «сине-бело-голубыми» в чемпионате России 2019.

Трофей будет находиться на третьем этаже трибуны А.

Все билеты на матч «Зенит» — «Енисей» проданы. На стадионе ожидается около 55 тысяч зрителей.

Отметим, что ранее руководство петербургского клуба попросило фанатов воздержаться от нарушения правопорядка.

После завершения матча состоится чемпионский парад.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Паредес может вернуться в «Зенит». В ПСЖ отметили, что если никто не захочет купить футболиста, то его отдадут в аренду.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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«Зенит» выставит на «Газпром Арене» чемпионский кубок
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