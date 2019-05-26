Паредес может вернуться в «Зенит»

Его нынешний клуб раздумывает над продажей игрока.

Об этом стало известно сегодня, 26 мая. аргентинский полузащитник Леандро Паредес сейчас играет за ПСЖ, но совсем скоро может сменить футбольный клуб. Есть мнение, что с ним заключит контракт «Зенит», но пока что это решение принять окончательно не готовы, передает издание «Невские Новости».

В ПСЖ отметили, что если никто не захочет купить футболиста, то его отдадут в аренду. Также подчеркивается, что сам Паредес был бы не против снова стать «сине-бело-голубым», но пока в Петербурге не уверены, что хотят вернуть игрока.

Напоминаем, что Паредес играл за «Зенит» меньше двух лет – до января 2019 года. За время своего пребывания он смог выиграть чемпионаты России и Франции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Семак прокомментировал уход Паредеса: «В команде должны играть те, кто этого действительно хочет». Он отметил, что футболиста продали в более сильный чемпионат.