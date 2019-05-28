Раввины Европы хотят «эмодзи» с евреем в кипе

Они считают, что недостаточно «смайла в хиджабе».

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Духовные лидеры еврейской диаспоры считают, что борьба с антисемитизмом начинается с мелочей, поэтому важно создать новый «эмодзи», говорится на сайте газеты The Jerusalem Post.

В тексте объясняется, что сейчас «смайлики» отображают разнообразие населения планеты, но почему-то до сих пор нет «эмодзи» с евреем в кипе. Раввины Европы считают, что нужно их создать – женщину в шляпе, мужчину в ермолке кипу, изображение Торы. Тогда пользователи Интернета будут понимать, какие разные люди проживают на земле.

Напоминаем, что самый древний «смайлик» был обнаружен во время раскопок в городе Каркамыш. Его нанесли на поверхность глиняного кувшина для шербета, который был изготовлен примерно в 1700-х годах до н. э.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Милонов хотел жаловаться в Роскомнадзор на смайлики с однополыми парами в Iphone. Их придумали в 2015 году – несмотря на негодование депутат Госдумы, «эмодзи» до сих пор используются россиянами.