В Петербурге открылась фотовыставка «Белый цветок»

При помощи нее решили рассказать об истории Дня милосердия.

Фотовыставка «Благотворительная акция Белый цветок» открылась в здании Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Впервые День милосердия отметили в 1911 году. Тогда Николай II распорядился, чтобы волонтеры вышли на улицы города и раздавали людям белые цветы. Взамен люди давали деньги, которые шли на лечение больных туберкулезом.

На какое-то время об акции забыли, но в 2006 году ее решили возродить. Петербургские активисты подарят прохожим цветы, чтобы собрать средства на поддержку детского хосписа.

«Благотворительная акция Белый цветок» пройдет не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге два дня будет идти фильм от вайнеров Якутии. В прокате фильм «Агент Мамбо» собрал более 15 миллионов рублей, имея бюджет в 1,7 миллионов рублей. Сюжет фильма строится на том, что неудачливого полицейского заставляют внедриться в преступную группировку, которая совершает хищения автомобилей.