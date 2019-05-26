В Петербурге два дня будет идти фильм от вайнеров Якутии

Петербургский кинотеатр «КАРО 9 Варшавский экспресс» пустит в прокат самый кассовый фильм Якутии «Агент Мамбо» от режиссера Алексея Амбросьева-младшего.

Сюжет фильма строится на том, что неудачливого полицейского заставляют внедриться в преступную группировку, которая совершает хищения автомобилей.

Жанр фильма определяется как криминальная комедия. Съемочную группу представили вайнеры из Якутии. В Санкт-Петербурге фильм будет показываться на якутском языке, но с русскими субтитрами.

В прокате фильм «Агент Мамбо» собрал более 15 миллионов рублей, имея бюджет в 1,7 миллионов рублей.

Ранее 24 и 25 мая фильм уже был показан в Москве. Также 24 мая состоялась встреча с создателями фильма.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге прошло награждение литературной премии «Национальный бестселлер 2019».