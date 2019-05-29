День защиты детей в Петербурге: топ интересных событий

Международный день защиты детей празднуется 1 июня во многих странах мира. В Петербурге в первый день лета и каникул тоже пройдет масса мероприятий – и для детей, и для их родителей. Gazeta.SPb выбрала те, которые сделают выходные красочнее и могут запомнится надолго:

«Большой Семейный Фестиваль»

Фестиваль от известного «О, да! Еда» пройдет в Северной столице впервые. Мероприятие объединит детей и взрослых всех возрастов – здесь создадут дюжины площадок на любой вкус. На одной из них выступит ведущая Тутта Ларсен и поговорит с гостями на такие темы: «Когда стоят давать своим детям деньги», «Как говорить с детьми об интимной жизни», «Мифы о гаджетах». На площадке под названием «Подслушано в Stories» своими лайфхаками с публикой поделятся семейные блогеры и расскажут о том, как заботиться о себе во время и после беременности, как «жить» со школой. Также на фестивале всей семьей можно будет принять участие в творческих, спортивных или развлекательных мастер-классах, поесть в семейном кафе, приобрести hand-made-товары или отдохнуть в книжной зоне. «Большой Семейный Фестиваль будет проходить 1 июня с 10:00 до 20:00 в Приморском парке победы. Стоимость билетов – 400 рублей, дети до 10 лет проходят бесплатно, для школьников и студентов предусмотрены льготы.

V Ежегодный детский праздник «Город мастеров»

В Летнем саду развернется массовая творческая мастерская – дети смогут попробовать себя в роли гончара, моряка или астронома. Весь день здесь будет играть музыка, покажут театральные постановки, проведут научные шоу и лекции для детей и взрослых.

Праздник будет идти два дня, 1 и 2 июня, с 12:00 до 18:00 в Летнем саду. Вход свободный.

Фестиваль воздушных змеев «Фортолёт»

В Кронштадте в выходные пройдет фестиваль, на котором можно будет научиться запускать воздушного змея или просто полюбоваться разноцветным от массовости участников небом. На праздник приедут гости из других стран. В программе фестиваля настольные игры, аттракционы, экскурсии по единственному в России музею маяков.

«Фортолет» будет проходить 1 и 2 июня с 12:0 до 18:00 около форта «Константин». Вход бесплатный для детей до 12 лет и для тех, кто пришел со своим воздушным змеем. Для остальных – 300 рублей.

Детские праздники в ТРК

1 июня в 14 торгово-развлекательных центрах, которые находятся под управлением УК «Адамант» пройдут бесплатные мероприятия для детей и их родителей. Гостей ждут представления от аниматоров, театральные сценки, научное шоу, мастер-классы, аквагрим и сладкие угощения.

Праздник будет проходить 1 июня с 14:00 в ТРК «Атмосфера», «Академический», «Балкания Nova», «Варшавский экспресс», «Заневский каскад», «Континенты» на Стачек, на Бухарестской и на Звёздной, «Китай город», «Лиговъ», «Меркурий», «Международный», «Невский», «Норд». Вход свободный.

Спектакль «Старинные чешские сказки»

В Петропавлоской крепости создадут кукольный театр под открытым небом. С помощью 26 деревянных кукол детей познакомят со старинными чешскими преданиями, некоторые из которых знают и в России.

Кукольный спектакль начнется 1 июня в 12:00 около Иоанновского равелина. Вход свободный, но организаторы отмечают, что мероприятие рассчитано на детей 7-12 лет.

Кроме того, 1 июня пройдет акция «Белый цветок» в поддержку детей, у которых нет родителей. С 11:00 до 19:30 около 43 станций петербургского метрополитена 270 волонтеров будут раздавать цветы, сделанные школьниками, в ответ на добровольные пожертвования Детскому хоспису. А на Диво-острове в рамках акции развернется празднование с выступлением детских творческих коллективов. В Петербурге пройдет еще множество мероприятий для детей в этот день – их лучше искать по районам.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, как в России празднуют День ребенка.