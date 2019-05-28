Плаза похвалил подопечных за старания в матче с ЦСКА

Главный тренер баскетбольного «Зенита» не стал ругать «сине-бело-голубых» за поражение.

Своим мнение специалист поделился после окончания встречи «Зенита» и ЦСКА в рамках полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ. Джоан Плаза считает, что «зенитовцы» продемонстрировали свое рвение к победе, а также доказали, что они могут сыграть против любого соперника практически на равных.

Несмотря на поражения, специалист похвалил «сине-бело-голубых», которым не хватило всего двух очков, чтобы победить. Плаза поблагодарил баскетболистов за хорошую игру.

Напоминаем, что «Зенит» не выиграл ни одного матча против ЦСКА – каждый заканчивался с небольшим преимуществом армейцев. Последняя встреча завершилась со счетом 68:69.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что баскетболисты «Зенита» снова уступили ЦСКА. Больше всего очков в ЦСКА смог набрать Серхио Родригес, а в «Зените» Марко Симонович – в его активе 15 баллов.