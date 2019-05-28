Баскетболисты «Зенита» снова уступили ЦСКА

Армейцы смогли выйти в финал Единой лиги ВТБ.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Встреча состоялась в рамках полуфинальной серии соревнования. Матч завершился со счетом 68:69. Первый и четвертые таймы остались за петербуржцами, остальные два выиграл соперник. Несмотря на усилия «Зенита», команда не смогла победить армейцев.

Больше всего очков в ЦСКА смог набрать Серхио Родригес, а в «Зените» Марко Симонович – в его активе 15 баллов.

Напоминаем, что это была третья встреча команд. Все матчи оборачивались для петербуржцев поражением. Главный тренер команды Джоан Плаза перед игрой подчеркнул, что ЦСКА является сильным соперником, который близок по уровню к НБА. Эта разница дает преимущество команде, но «Зенит», заверил специалист, все равно должен стараться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что баскетболисты «Зенита» проиграли ЦСКА. Матч завершился со счетом 83:81 в пользу столичной команды – петербуржцам не хватило всего пару очков, чтобы вырвать заветную победу у ЦСКА.