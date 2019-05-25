Баскетболисты «Зенита» проиграли ЦСКА

Баскетболисты не смогли победить соперника. Фото: http://basket.fc-zenit.ru/
Баскетболисты не смогли победить соперника. Фото: http://basket.fc-zenit.ru/

Не хватило всего трех очков, чтобы победить соперника.

Встреча состоялась 25 мая в рамках полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Матч завершился со счетом 83:81 в пользу столичной команды – петербуржцам не хватило всего пару очков, чтобы вырвать заветную победу у ЦСКА.

Всю игру команды шли вровень – болельщики напряженно наблюдали за всем, что происходило на паркете. Первую часть матча «зенитовцы» активно атаковали соперника, но во втором периоде что-то пошло не так – «сине-бело-голубые» начали уступать ЦСКА.

Следующая встреча «Зенита» и ЦСКА состоится 28 мая.

Поражение своих подопечных уже прокомментировал главный тренер команды Джоан Плаза. Специалист считает, что игра выдалась отличной, а также выразил надежду, что фанатам все понравилось.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла Финляндии (0:1) и повоюет за бронзу на ЧМ – 2019, так что не только баскетболистам сегодня не везет.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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