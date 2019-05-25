Сборная России по хоккею проиграла Финляндии (0:1) и повоюет за бронзу на ЧМ – 2019

Нам
Нам "светит" только бронза. Фото: Сборная России по хоккею / ВК

Россия проиграла финнам в матче полуфинала. Теперь команде предстоит сыграть за Бронзу на Чемпионате мира – 2019.

Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале Чемпионата мира — 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 0:1. Финляндия забросила шайбу в ворота наших соотечественников в третьем периоде. Гол принадлежал Анттила (Йокихарью, Кивиранта), он забил его на 50-ой минуте.

Отметим, встреча проходила в Братиславе. Матч между командами России и Финляндии начался в 16:15 по московскому времени.

Уже на пятой минуте встречи произошла небольшая стычка у борта – толкались Овечкин и Каски. Оба игрока получили по две минуты штрафа. А на 6 минуте матча произошло удаление у сборной России. Хоккеист Кучеров в средней зоне «прихватил» клюшкой Ламмикко.

Известно, что стартовое вбрасывание выиграли россияне.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что начался матч Сборной России в полуфинале ЧМ-2019 с Финляндией.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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