Начался матч Сборной России в полуфинале ЧМ-2019 с Финляндией

Дан старт полуфинальному матчу Чемпионата мира – 2019 по хоккею. Россия – Финляндия (0:0).

Встреча проходит в Братиславе. Матч между командами России и Финляндии начался в 16:15 по московскому времени.

Уже на пятой минуте встречи произошла небольшая стычка у борта – толкались Овечкин и Каски. Оба игрока получили по две минуты штрафа.

А на 6 минуте матча произошло удаление у сборной России. Хоккеист Кучеров в средней зоне «прихватил» клюшкой Ламмикко.

Российская сборная играет сегодня в следующем составе: Василевский (Георгиев); Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов; Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов; Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров; Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.

Известно, что стартовое вбрасывание выиграли россияне. Также отметим, что стартовыми голкиперами в матче стали Андрей Василевский и Кевин Ланкинен.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня футбольный клуб «Зенит» празднуют 94-й день рождения.