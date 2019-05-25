Сегодня футбольный клуб «Зенит» празднуют 94-й день рождения

Петербургская футбольная команда почти за век превратилась из среднего заводского коллектива физкультуры в чемпионов России.

Сегодня, 25 мая, команда из Петербурга «Зенит» отмечает 94 года со дня основания. Футбольный клуб благодарит каждого своего фаната за неоценимую поддержку, передает пресс-служба «Зенита».

Футбольное объединение появилось в 1925 году на Ленинградском металлическом заводе. Сообщается, что сейчас у петербургской команды уже 18 заслуженных наград, в том числе шесть чемпионских кубков, Кубок Российской премьер-лиги, четыре Кубка и пять Суперкубков страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

Известно, что завтра пройдет завершающий в этом сезоне матч «Зенита» с красноярским «Енисеем» на «Газпром Арене». После поединка фанатов «Зенита» ждет праздничный парад по улицам Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Юрий Жирков может остаться в футбольном клубе «Зенит».