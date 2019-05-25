Юрий Жирков может остаться в футбольном клубе «Зенит»

Защитнику сине-бело-голубых хотят продлить контракт.

Известно, что договор футболиста с клубом истекает уже 30 июня. О том, что есть возможность продлить контракт рассказал журналистам сам защитник «Зенита» Юрий Жирков. Если стороны не придут к согласию, то 35-летний спортсмен станет свободным агентом.

«Зенит» сделал мне предложение о продлении контракта, сейчас мы с семьей обдумываем его, — прокомментировал новость Юрий Жирков, на его слова ссылается Sport24.

Известно, что футболист склоняется к тому, чтобы остаться играть в клубе. Ведь если предлагают, то «надо оставаться», говорит Жирков.

К тому же, если Жирков все-таки останется в футбольном клубе «Зенит», то у него появится шанс сыграть в Лиге чемпионов и в составе команды отстоять заслуженный чемпионский титул.

Отметим, что последний матч петербургской футбольной команды в этом сезоне состоится в воскресенье, 26 мая, на «Газпром Арене». Борьбу сине-бело-голубые будут вести с красноярским «Енисеем». Начало матча — 14:00. Потом всех фанатов «Зенита» ждет праздничный парад по улицам Петербурга.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в День города «Зенит» отправится на чемпионский парад.