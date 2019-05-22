В День города «Зенит» отправится на чемпионский парад

Команда объедет на теплоходе реки и каналы Санкт-Петербурга.

Об этом рассказали в пресс-службе «сине-бело-голубых». Чемпионский парад начнется 26 мая – футболисты взойдут на судно, чтобы покорить на нем водные объекты Северной столицы. Отправной точкой станет место на пересечении Крюкова канала и канала Грибоедова, а финальной – причал у Шереметьевского дворца.

После этого «сине-бело-голубые» пересядут с водного вида транспорта на наземный – их будет ждать золотой автобус. На нем они объедут центр города, а затем отправятся к стадиону «Петровский». Поприветствовать участников парада можно будет на стрелке Васильевского острова.

На сайте футбольного клуба есть подробная схема, с который вы можете ознакомиться ниже.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кокорин сидит с украинцем, а Мамаев дружит с афроамериканцем. Оба футболиста не имеют возможность заниматься спортом – это может негативно сказаться на их здоровье и физической форме.