У ФК «Зенит» больше нет президента

В футбольном клубе «Зенит» упразднили должность президента. Александр Медведев, который ранее занимал этот пост, теперь является генеральным директором. Об этом сообщает Sport24.

Изменения уже появились на официальном сайте «сине-бело-голубых». Отмечается, такая формальность связана прежде всего с вопросами в юридической плоскости. На статус и положение Медведева в клубе это никак не влияет.

Напомним, что Александр Медведев занял кресло президента и генерального директора ФК «Зенит» в феврале 2019 года, сменив на посту своего предшественника Сергея Фурсенко.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что “Зенит” поблагодарил Смольный за помощь в проведении парада. В клубе отметили помощь правительства Петербурга и полиции в организации мероприятия.

Сейчас футболисты “Зенита” и сотрудники клуба отправляются в отпуск — 14 июня команда пройдет медосмотр в Санкт-Петербурге и полетит в Австрию на тренировочные сборы.