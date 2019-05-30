Владислав Третьяк сравнил Овечкина с примой-балериной

Такое внимание к ведущим игрокам команды важно не только для самих хоккеистов, но и для болельщиков, уверен Третьяк. Фото: https://twitter.com

Такое внимание к ведущим игрокам команды важно не только для самих хоккеистов, но и для болельщиков, уверен Третьяк. Фото: https://twitter.com

По словам главы Федерации хоккея России, на Александра Овечкина ходят смотреть, как в Большой театра на ведущих балерин.

Третьяк уверен, что некоторые фанаты хоккея ходят на матчи только для того, чтобы посмотреть на игру Александра Овечкина, сообщают “Невские Новости”. Также глава ФХР отметил, что хорошо, когда в командах есть выбор звездных хоккеистов.

Такое внимание к ведущим игрокам команды важно не только для самих хоккеистов, но и для болельщиков со всей планеты.

Вживую посмотреть на хоккеиста и занять первые ряды ходят ради Овечкина, как в Большой театр на приму-балерину, уверен Владислав Третьяк.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сборная Финляндии сломала кубок за победу на чемпионате мира.