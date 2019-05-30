Ураган в Ленобласти: каким его увидели жители

Накануне вечером Ленинградскую область накрыла буря — особенно досталось Киришам и Волхову. Жители активно обсуждают стихию и то, что она оставила после себя, делятся фото и видео с места событий.

Вечером, 29 мая, по Ленинградской области пронесся ураган. Сильный ветер валил деревья на трассах, сворачивал теплицы, сносил дорожные знаки и рекламные щиты – пик стихии пришелся на Кириши и Волхов. В результате из-за оборванных проводов без света остались несколько районов, на дороге образовались заторы. Последствия стихии сейчас устраняют местные администрации. Примечательно, что накануне, 28 мая, жителей региона предупреждали о штормовом ветре, который должен был достигать по прогнозам 10-15 м/с. На деле же ураган в некоторых районах достигал 20 м/с, сообщает МЧС. Петербург, кстати, стихия обошла стороной – в городе наблюдались лишь легкие порывы ветра – и по прогнозам ураганного ветра пока не ожидается.

Жители Ленобласти еще ранним вечером начали делиться снимками того, что оставила после себя буря и в разном духе обсуждать происходящее.

Начало стихии удалось заснять жительнице Киришей Катерине, оно было опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб»:

Делятся жители Киришей и фотографиями с дороги на сады, уже после бури:

И тем, что осталось от садов, тоже:

Пострадали не только теплицы, но и автомобили. Фото опять из Киришей:

Очень многие комментаторы под подобного рода фотографиями с дороги Кириши-Смолино по-настоящему ужасаются случившемуся.

«Ужасно! Надеюсь, обошлось без жертв», — пишет Лариса в группе ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб».

А вот некоторые напротив отмечают, что буря была не такой уж и страшной и, вообще, просто прошел дождик, да и то капал 10 минут. «Ну подул ветерок, ничего страшного…..без жертв», — пишет Юрий в этой же группе.

С тем, что стихия играла недолго соглашается жительница Киришей, правда, в другом ключе. «И это было всего каких-то 5 минут. Что было бы если такой ветер дул час», — пишет Юлия.

Впрочем, судя по некоторым фотографиям, даже без жертв буря оказалась пугающей.

В группе «Доброе Подслушано / Кириши» даже создали специальный пост с фотографиями итогов урагана.

Всё же в большинстве случает жители Ленобласти отреагировали на бурю в духе «какой кошмар». Многие сочувствуют тем, кто лишился своих теплиц или кто простоял в заторе на перекрытой деревом дороге. «Кто то остался без помидорок», — пишет Алексей в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб».

Нашлись и те, кто сравнил эту бурю с цветочками, якобы, бывало и посильнее. «Вы бы видели последствия шторма в Сосново в 2010 году», — написал Александр в этой же группе.

Некоторые жители в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб» хвалят местные власти за быструю работу:

«А дорогу уже почистили! Вот как оперативно!», — написала пользователь Екатерина около часа ночи.

«Дорогу расчистили еще вчера, где-то минут двадцать восьмого мы уже смогли проехать, спасибо лесовикам за их технику!», — добавила в восемь утра Ирина.

В то же время в группе «Подслушано Волхов» сегодня в 11 утра жители жалуются на то, что последствия урагана ещё не убраны. «Администрация хватит сидеть пора давно уже заняться прямыми своими обязанностями», — пишет один из жителей и показывает на видео огромные лужи. Но здесь находятся и шутники. «Ну никто же не утонул! Нету тела — нету дела!», — пишет Светлана в этой же группе.

А кто-то не пеняет на администрацию, а пытается понять, как бороться с последствиями стихии самостоятельно. «Пришёл с работы, телевизор не работает, последствия грозы, где можно отремонтировать? Можно ли подать в суд на энергокомпанию?», — вопрошает пользователь группы «Подслушано. Волхов». И тут тоже без юмора не обходится — жители советуют автору подать в суд на грозу.

Сегодня же жителям Ленобласти, похоже, уже опасаться нечего — остается только устранять последствия этого урагана. В ночь на 31 мая порывы ветра в Ленобласти составят 7-12 м/с, днем в четверг — 5-10 м/с, передаёт ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Зимой Gazeta.SPb рассказывала о масштабной буре в Петербурге. Тогда деревья падали на машины, обрывались провода, заборы сбивали с ног людей, кружили бытовки.