Актер Иван Краско заявил, что не собирается в дом престарелых

Краско не грозит участь бомжа. Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Краско не грозит участь бомжа. Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Артист отметил, что никаких проблем с недвижимостью у него нет.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. В СМИ писали, что советский и российский актер Иван Краско находится в бедственном положении – его семья якобы отобрала у него квартиру и дачу из-за чего мужчине негде жить. В материалах говорилось, что за Краско переживают коллеги, которые уверены, что актеру грозит переезд в дом престарелых.

Сам артист наконец опроверг все слухи, заявив, что с ним все в порядке и он не останется на улице. Краско подчеркнул, что Союз театральных деятелей достаточно надежный, чтобы он мог не переживать о завтрашнем дне. В случае чего актер намерен жить в Доме ветеранов сцены.

Напоминаем, что последней женой артиста стала его бывшая ученица. Вместе супруги прожили три года, после чего Краско принял решение развестись.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге по иску прокуратуры суд обязал дом престарелых прекратить деятельность.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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