Ученые объяснили, чем опасны напитки в жестяных банка

Энергетические напитки опасны. Фото: Pixabay
Энергетические напитки опасны. Фото: Pixabay

Эксперты считают, что люди недооценивают их вред.

Об этом сообщили российские специалисты, которые провели ряд исследований, чтобы выяснить, безопасны ли напитки в жестяных банках для человека. Ученые выяснили, что люди, которые часто покупают попить в такой таре, имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой и пищеварением, а также жалуются на здоровье зубов.

Все дело в том, что в таких напитках содержится алюминий, который негативно сказывается на здоровье человека. Лучше всего либо сократить количество потребляемой газировки в жестяных банках, либо отказаться от них совсем, уверены специалисты.

С мнением российский ученых солидарны коллеги из Гарвардского университета, которые отмечают, что несколько банок газировки в день способно повысить уровень бисфенола А в моче, то есть уровень химического соединения, которое разрушает эндокринную систему и которое используется для производства пластмасс.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ученые обнаружили смертельно опасный для сердца продукт.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
газировка учены
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