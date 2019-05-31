Ученые объяснили, чем опасны напитки в жестяных банка

Эксперты считают, что люди недооценивают их вред.

Об этом сообщили российские специалисты, которые провели ряд исследований, чтобы выяснить, безопасны ли напитки в жестяных банках для человека. Ученые выяснили, что люди, которые часто покупают попить в такой таре, имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой и пищеварением, а также жалуются на здоровье зубов.

Все дело в том, что в таких напитках содержится алюминий, который негативно сказывается на здоровье человека. Лучше всего либо сократить количество потребляемой газировки в жестяных банках, либо отказаться от них совсем, уверены специалисты.

С мнением российский ученых солидарны коллеги из Гарвардского университета, которые отмечают, что несколько банок газировки в день способно повысить уровень бисфенола А в моче, то есть уровень химического соединения, которое разрушает эндокринную систему и которое используется для производства пластмасс.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ученые обнаружили смертельно опасный для сердца продукт.