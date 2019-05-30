Ученые обнаружили смертельно опасный для сердца продукт

Крайне опасный для сердца продукт продается во всех магазинах и ежедневно употребляется тысячами людей.

Калифорнийские специалисты из Тихоокеанского университета установили, что энергетические напитки, выпитые в большом объеме за небольшой промежуток времени, могут привести к летальному исходу. Результаты исследования были опубликованы изданием MedicalXpress.

Для эксперимента были приглашены 34 добровольца. Половине из них было дано около 1 литра энергетического напитка, содержащего кофеин. Вторая половина получила плацебо. Была поставлена задача выпить напиток в течение часа.

После этого эксперты провели анализ добровольцев. У тех, кто пил энергетик, было повышено систолическое и диастолическое давление. А результаты их анализов выявили, что эксперимент мог привести к сбою в работе сердца и аритмии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые из Финляндии доказали, что пищевой холестерин не связан с риском инсульта.