Ученые доказали, что пищевой холестерин не связан с риском инсульта

Яица не опасны. Фото: Pixabay
Яица не опасны. Фото: Pixabay

Группа экспертов из Финляндии сообщила, что употребление холестерина в пищу не увеличивает риск инсульта. Однако ранее ученые говорили обратное.

Тема пищевого холестерина уже долгие годы волнует исследователей, в особенности — его влияние на риск сосудистых патологий. Ранее уже сообщалось о том, что ученые нашли взаимосвязь между повышением риска инсульта и употреблением в пищу яиц и холестерина, передает издание «Городэй».

Однако группа ученых из Университета Восточной Финляндии провела масштабный эксперимент, в котором поучаствовало почти 2 тысячи мужчин. В течение 21 года из общего числа участников 217 перенесли инсульт. Однако пищевой холестерин они не употребляли.

При этом ученые заметили, что те, кто активно потреблял в пищу еду с высоким содержанием холестерина, не подверглись риску инсульта.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что учеными созданы «микросубмарины», способные уничтожать раковые клетки.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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