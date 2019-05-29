Учеными созданы «микросубмарины», способные уничтожать раковые клетки

Устройство будет собрано по подобию реальной подводной лодки. Фото: pixabay

Устройство будет собрано по подобию реальной подводной лодки. Фото: pixabay

Разработан проект нано-подводных лодок, которые при запуске в организм человека, будут способны доставить лекарство в нужное место.

Работники Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) разработали проект микроподводных субмарин с автономным питанием и системой, как у настоящей подводной лодки, сообщило издание New Atlas.

Новая идея ученых позволит при размещении объекта внутри человеческого организма, не переживать о снабжении его электроэнергией. Данный проект предусматривает установку микродвигателей, не нуждающихся в контроле и поступлением зарядов энергии из вне.

Автор проекта Кан Лян сообщил, что ученые разработали микродвигатели, которые используют преимущества биологических сред для автоматической навигации.

Микросубмарины будут работать по принципу больших подлодок: втягивать или выпускать пузырьки газа для, соответственно, погружения и всплытия. Также известно, что данное устройство будет создано из металлоорганических материалов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во время ПМЭФ между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда «Сапсаны».