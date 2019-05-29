Во время ПМЭФ между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда «Сапсаны»

В Петербурге во время проведения международного экономического форума пустят дополнительные составы скоростных поездов «Сапсан» по маршруту Санкт-Петербург — Москва.

В пресс-служба РЖД рассказали о том, что во время ПМЭФ количество рейсов на поездах «Сапсан» между Северной столицей и Москвой увеличатся.

Сообщается, что дополнительные составы поездов будут функционировать 5, 6, 7 и 10 июня.

Отметим, что данные на официальном сайте Российских железных дорог указывают на то, что цены на жд-билеты не снизились, даже не смотря на появление новых поездов. Однако, ознакомившись с ценами на авиа-билеты, можно найти вариант путешествия между Петербургом и Москвой на самолете, который обойдется дешевле, чем на «Сапсане» в дни проведения ПМЭФ.

Известно, что экономический форум пройдет в городе на Неве с 6 по 9 июня.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что делегация из США не будет принимать участие в ПМЭФ-2019.