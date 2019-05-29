Делегация из США не будет принимать участие в ПМЭФ-2019

В госдепе подтвердили, что посол США в России Джон Хантсман не приедет на форум. Фото: https://vk.com/spief2019

В госдепе подтвердили, что посол США в России Джон Хантсман не приедет на форум. Фото: https://vk.com/spief2019

Свой отказ озвучили посол США в России Джон Хантсман, а также посольство США в Москве.

Американская предстательная делегация решила проигнорировать Санкт-Петербургский международный экономический форум в этом году. Напомним, что он будет проходить с 6 по 8 июня в Петербурге. Как сообщает ТАСС, в госдепе подтвердили, что посол США в России Джон Хантсман не приедет на форум.

Также стало известно, что отказ в участия может быть связаны с тем, что американский инвестор Майкл Калви находится под стражей и ему предъявлены уголовные обвинения по вопросам, относящимся к деловому спору.

В вою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в курсе опасений иностранного бизнеса в связи с делом Калви, но заверяет в незыблемости поддержки властями РФ зарубежных инвесторов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Генсек ООН планирует приехать на Санкт-Петербургский международный экономический форум.