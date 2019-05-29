Генсек ООН планирует приехать на Санкт-Петербургский международный экономический форум

Первый рабочий день форму начнется 6 июня Фото: https://ria.ru

Первый рабочий день форму начнется 6 июня Фото: https://ria.ru

Рабочая зона форума по традиции развернется на территории выставочного комплекса “Экспофорум”.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решил при ехать в Петербурге в июне для участия в ежегодном Санкт-Петербургском международном экономическом форме. Об этом РИА. Новости сообщил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

Напомним, что форму будет проходить в Северной столице три дня. Первый рабочий день пройдет 6 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин поприветствовал участников ПМЭФ-2019. Владимир Путин отметил, что более 20 лет форму вносит значительный вклад в поиск ответов на ключевые вопросы современности.