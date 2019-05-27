Путин поприветствовал участников ПМЭФ-2019

Путин отметил, что сегодня Россия открыта к активному, равноправному взаимодействию с региональными и международными организациями. Фото: kremlin.ru

Путин отметил, что сегодня Россия открыта к активному, равноправному взаимодействию с региональными и международными организациями. Фото: kremlin.ru

Петербургский международный экономический форум пройди в Северной столице с 6 по 8 июня.

Рабочая зона форума по традиции развернется на территории выставочного комплекса “Экспофорум”. В преддверии страта форума президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом ко всем участникам мероприятия. Обращение разметили на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что более 20 лет форму вносит значительный вклад в поиск ответов на ключевые вопросы современности. Он формирует конструктивную повестку дня для международного сотрудничества и позволяет формировать устойчивое и сбалансированное развитие.

Форму существует для формирования сильной и эффективной экономики, которая в свою очередь позволит создать безопасность на планете, сохранить и приумножить культурное наследие человечества, а также создаст возможность получить образование и достойную работу для всех слове населения, говорится в обращении.

Путин отметил, что сегодня Россия открыта к активному, равноправному взаимодействию с региональными и международными организациями и заинтересована в продвижении интеграционных процессов – в том числе на евразийском и азиатско-тихоокеанском пространствах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на закрытой вечеринке ПМЭФ за 150 млн рублей выступит Земфира.