На проспекте Сизова собрался «паровозик» из пяти машин, опять с участием каршеринга

Не веселый
Не веселый "паровозик". Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

В Петербурге в одной аварии столкнулись пять транспортных средств. Как утверждают очевидцы, среди них «Яндекс.Такси» и доставщик еды.

В социльной сети ВКонтакте в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» выложили фотографии с места происшествий. На снимках четко видно, как пять автотранспортных средств, въехав в друг друга образуют странный паровозик. Известно, что крупное ДТП произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга на проспекте Сизова.

Очевидцы сообщили об аварии в пятницу, 31 мая. Пользователи интернета уже окрестили ДТП, как «неплохой паровозик».

На месте работали две бригады скорой помощи. О пострадавших информации не поступало. Также пока неизвестно, прибыли ли на место сотрудники ГИБДД.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Горизбирком сообщил: самовыдвиженцы на выборах губернатора Петербурга должны собрать более 70 тыс. подписей.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
авария дтп петербург приморский район проспект сизова
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