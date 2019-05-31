Горизбирком: самовыдвиженцы на выборах губернатора Петербурга должны собрать более 70 тыс. подписей

В Петербурге, желающим занять пост губернатора нужно собрать 10% подписей мундепов и предоставить до 1 июля 2019 года.

Виктор Миненко — председатель избирательной комиссии в Петербурге также рассказал о том, что самовыдвиженцам на выборах в губернаторы предстоит собрать более 76 тысяч подписей избирателей.

«Самовыдвиженцам, кроме подписей муниципальных депутатов, необходимо собрать 2% подписей избирателей, зарегистрированных в Петербурге», — отметил Миненко.

Сообщается, что собрать нужное количество подписей нужно за месяц. Собранные данные потом нужно предоставить горизбиркому. Проверять подписи будут не дольше 10 суток, а после этого уже будет приниматься решение – кто пойдет на выборы, а кто – нет.

Отметим, что выборы на пост губернатора Петербурга состоятся в единый день голосования уже этой осенью — 8 сентября. Нынешний глава города — врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уже заявил о своем решении принимать участие выбора. Он пойдет туда самовыдвиженцем.

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