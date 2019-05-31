Руководитель стройфирмы за дачу взятки заплатит штраф в 1,5 млн рублей

Когда хотел дать 200 тыс, а расстался с 1,5 млн. Фото: pixabay

Когда хотел дать 200 тыс, а расстался с 1,5 млн. Фото: pixabay

В Ленобласти глава строительной компании пытался дать взятку следователю, за что поплатится 1,5 миллионами рублей.

Инцидент произошел во Всеволожском районе Ленинградской области. Глава ООО «ВСК-М» попытался дать «незаконное вознаграждение» сотруднику следственного отдела.

Сообщается, что в прошлом году в отношении фирмы следствие вело проверку из-за происшествия на стройке с участием рабочего-нелегала. Гендиректор строительной компании решил не давать ход делу и отделаться «малой кровь». Лучше выдумать не мог, как дать работнику ведомства взятку на сумму 200 тысяч рублей.

Руководитель строительной фирмы был признан виновным, ему назначен к погашению штраф в размере 1,5 млн рублей.

Известно, что компания ООО «ВСК-М» — один из подрядчиков строительных работ жилищного комплекса в Кудрово.

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