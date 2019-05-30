В Петербурге депутаты предлагают выдавать бесплатные лекарства пациентам после инсульта

Люди смогут продолжать лечение за счет бюджета. Фото: pixabay
Люди смогут продолжать лечение за счет бюджета. Фото: pixabay

Петербургские депутаты предложили бесплатно давать лекарства пациентам с диагнозом — ишемический инсульт.

В Заксобрании Петербурга прошло заседание постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению. На мероприятии было выдвинуто предложение о безвозмездном обеспечении больных, перенесших инсульт, лекарственными препаратами.

В пресс-службе ЗакСа города на Неве сообщают, что с 1 января этого года местные жители, перенесшие некоторые сердечно-сосудистые заболевания, по закону могут получать бесплатно лекарства в течение последующего года после постановки диагноза. Из городского бюджета уже отложено на данные цели 200 миллионов рублей. Предложение о том, что средства лечения будут выдавать бесплатно и пациентам с ишемическим инсультом передано на рассмотрение в городской парламент.

Депутаты рассчитывают на то, что их предложение поможет снизить рецедив болезней среди населения Северной столицы, а также повысит у перенесших инсульт пациентов желание поддерживать лечение.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Единой картой петербуржца начали пользоваться в поликлиниках: уже протестировано в стоматологии.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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