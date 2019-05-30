Единой картой петербуржца начали пользоваться в поликлиниках: уже протестировано в стоматологии

Врач примет теперь и без полиса. Фото: pixabay

Врач примет теперь и без полиса. Фото: pixabay

Теперь жителей Петербурга принимают в поликлиниках по Единой карте петербуржца без полиса, СНИЛСА и паспорта.

Главврач стоматологической поликлиники №9 Центрального района Александр Рубежов рассказал, что пациенты с ЕКП приходят к нему в медучреждение уже около месяца.

«У нас есть возможность не только обслуживать пациентов в регистратуре по этим картам. Наши сотрудники также могут подписывать протоколы лечения с помощью цифровой подписи, которая занесена на Единую карту петербуржца», — комментирует медик.

Валерий Москаленко — председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию также прокомментировал введение ЕКП. Он сообщил, что заявления на получение Единой карты петербуржца уже написали около 33 тысяч человек. Также сообщается, что с начала мая удобные карты получили шесть с половиной тысяч жителей Северной столицы.

Известно, что к проекту с карточками присоединятся почти все продовольственные магазины в Санкт-Петербурге, среди них будут и крупные сетевики.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Софийской овощной базе ККИ и полиция нашли нелегальную пекарню и мигрантов без документов.