На Софийской овощной базе ККИ и полиция нашли нелегальную пекарню и мигрантов без документов

В Петербурге на овощной базе Комитет по контролю за имуществом и сотрудники полиции случайно наткнулись на незаконно функционирующую пекарню и нелегалов.

Работники ККИ и полицейские 30 мая осуществляли снос незаконных построек на Софийской овощной базе. В одном из ангаров правоохранители обнаружили нескольких иностранных граждан без документов и пекарню без лицензии.

Сообщается, что хлебопекарное предприятие построили на месте, где по всем документам должно работать складское помещение. В настоящий момент, пекарню разбирают.

Отметим, что изначально демонтировать должны были три ангара на овощебазе, их общая площадь составляла 8 тысяч квадратных метров. Каждый ангар был построен без соответствующих разрешительных документов. В начале года собственникам помещений были отправлены уведомления о демонтаже строений, однако они к правоохранителям не прислушались.

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