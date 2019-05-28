Стало известно, кого сбил «Метеор» в Финском заливе

Теплоход
Теплоход "Метеор". Фото: Википедия

Погибший виндсерфингист оказался членом молодежной сборной России.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Молодого человека звали Артем Акимов, он был кандидатом в мастера спорта по виндсерфингу. В Финском заливе он не просто развлекался, катаясь на доске, а тренировался. Обо всем говорится на сайте спортшколы «Крестовский остров», в которой занимался петербуржец.

Напоминаем, что страшная трагедия произошла 27 мая. Молодой человек попал под скоростной катер «Метеор», получив травмы, не совместимые с жизнью. Пока что специалисты проводят проверку обстоятельств дела, так что рано говорить о том, кто прав, а кто виноват. Но есть мнение, что в случившемся виноват спортсмен, который подплыл к судну слишком быстро, нарушив тем самым Морской кодекс.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что МЧС нашли фрагмент тела погибшего серфингиста. Очевидцы уверяют, что «Метеор» мог избежать столкновения, так как любителя покататься на волнах было хорошо видно издалека.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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